Представитель администрации Трампа имеет деловые связи с окружением Путина - Paradise Papers

Коммерческий секретарь США Вилбур Росс, магнат в сфере частного капитала, имеет деловые связи с представителями из окружения российского президента Владимира Путина.

Об этом говорится в документах "Paradise Papers", которые были обнародованы Международным консорциумом журналистских расследований, пишет ТСН со ссылкой на The New York Times.

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«Один оффшорный веб-сайт приводит к коммерческому секретарю Трампа, магнату частного капитала Вилбуру Россу, который имеет долю в судоходной компании, получившей свыше 68 млн долларов доходов с 2014 года от российской энергетической компании, принадлежащей зятю президента России Владимира Путина», - заявили журналисты.

В частности, речь идет о Navigator Holdings, которая принимает участие в транспортировке нефти и газа для российской энергетической компании «Сибур», акционером которой является зять Путина Кирилл Шамалов.

Тем временем, акционеры компании «Сибур», например, российский миллиардер Геннадий Тимченко, находятся под санкциями США.

Заметим, что «Сибур» - основной заказчик компании Navigator Holdings, который уплатил в 2016 году более 23 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 5 ноября, международный консорциум журналистских расследований обнародовал новый массив документов - "Райские досье" (Paradise Papers).

Репортеры, которые входят в Международный консорциум журналистских расследований, разоблачили новые схемы уклонения от уплаты налогов высокопоставленных политиков, изучив около 13,4 миллиона секретных документов.