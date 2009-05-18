Темпы падения экономики США - худшие с 1946 года

Промышленное производство в Соединенных Штатах Америки в апреле в 2009 г. снизилось еще на 0,5%, по сравнению с мартом. В годовом измерении (апрель 2009 г. к апрелю 2008 г.) промышленное производство в США упало на 12,5%, а с начала рецессии в США (декабрь 2007 г.) - на 16%. Об этом сообщает Федеральная резервная система США.

Годовые показатели падения американской промышленности в марте и апреле были самыми плохими с 1946 г. Уровень использования производственных мощностей упал до 69,1% - до самого низкого уровня с 1967 г.

Наиболее серьезно мировой экономический кризис ударил по американским производителям автомобилей – в годовом измерении (апрель 2009 к апрелю 2008 г.) их производство сократилось на 24,3%. На 21,3% сократилось производство мебели. По текстильной промышленности падение превысило 20%.

Рекордное падение промышленного производства в США сопровождается также существенным снижением объемов розничных продаж ("минус" 10,1% в годовом измерении), ухудшением внешнеторгового сальдо (в марте на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем) и ростом безработицы (8,9% - рекорд за последние 25 лет).

Как ранее сообщал Eurostat, промышленное производство в Евросоюзе в марте также упало на 1,9% к предыдущему месяцу и на 18,8% в годовом измерении. В зоне евро за март 2009 г. падение производства было даже существеннее – на 2% к предыдущему месяцу и на 20,2% в годовом измерении. Годовое снижение промышленного производства в ЕС оказалось максимальным с января 1990 г. Начиная с ноября 2008 г., в Евросоюзе не было ни одной страны, которая бы показывала рост промышленного производства в годовом измерении. Рекордсменами падения промышленного производства (в годовом измерении) в марте стали Эстония ("минус" 29,7%), Люксембург (ожидается "минус" 29,6%), Испания ("минус" 24,7%).