Манафорту назначили залог в 10 миллионов долларов

Бывшего руководителя избирательного штаба президента США Дональда Трампа и советника экс-президента Украины Виктора Януковича Пола Манафорта федеральный суд в Вашингтоне отправил под домашний арест с определением залога в размере 10 миллионов долларов.

Как сообщают американские издания Bloomberg и The Hill, также суд постановил домашний арест для бизнес-партнера Манфорта Река Гейста с определением залога в размере 5 миллионов долларов.

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Решение было принято, поскольку суд считает, что Манафорт и Гейст могут скрываться от правосудия после того, как они отказались признавать свою виновность в налоговых преступлениях, отмывании денег, сговоре и даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР).

Следующее судебное слушание назначено на 2 ноября в окружном суде США. Прокуроры заявили, что существует риск бегства Манафорта и Гейтса через их зарубежные связи, но они не настаивали на взятии их под стражу до судебного разбирательства по существу.

Судья Дебора Робинсон согласилась с ходатайством федеральных прокуроров установить достаточно высокий размер залога для Манафорта в сумме 10 миллионов долларов. В то же время для Гейтса была установлена сумма залога в размере 5 миллионов долларов. Эти суммы необходимо уплатить для снятия домашнего ареста. Также Манафорт и Гейтс сдали ФБР свои паспорта.