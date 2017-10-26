"Я - жертва": Леди Гага рассказала об изнасиловании и призвала к борьбе, певицу поддержал Джо Байден (видео)

Певица Леди Гага на волне обсуждения секс-скандала в Голливуде записала видеообращение к тем, кто стал жертвой сексуальных домогательств. Вместе с бывшим вице-президентом США Джо Байденом исполнительница сняла ролик.

В нем знаменитости отметили, что ни один мужчина не имеет права поднимать руку на женщину, за исключением самообороны. В свою очередь Леди Гага отметила, что хорошо понимает пострадавших женщин, поскольку сама пережила сексуальное насилие.

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"Я - жертва сексуального насилия, и я знаю все о последствиях. О травме - психологической, физической, душевной", - рассказала певица. Артистка также добавила, что очень важно, чтобы рядом был человек, которому можно доверять.

Ранее Леди Гага рассказала, что в 19-летнем возрасте ее изнасиловали. Насильнику было 20 лет. Это произошло, когда она шла в католическую школу. По словам исполнительницы, пережитое в 19 лет изнасилование осталось в ее памяти болезненным отпечатком.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в сентябре Леди Гага отменила гастроли по Европе из-за хронической боли.