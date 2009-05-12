Украина попробует попасть в Европу через Ирландию

Украина обратилась к Ирландии относительно начала диалога о введении безвизового режима для украинцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом шла речь на встрече первого заместителя министра иностранных дел Украины Владимира ХАНДОГИЯ с государственным министром по европейским делам Ирландии Диком РОУЧЕМ. Встреча состоялась в рамках 119-го заседания Комитета министров Совета Европы сегодня в Мадриде.

В.ХАНДОГИЙ подчеркнул необходимость скорейшего проведения переговоров относительно заключения двустороннего соглашения об упрощении оформления виз, а также начале диалога о введении безвизового режима поездок в Ирландию для граждан Украины.

Стороны согласились с необходимостью активизации переговоров относительно Соглашения между Украиной и Ирландией об избежании двойного налогообложения. Отмечалась также заинтересованность в дальнейшем взаимовыгодном развитии двусторонних отношений и необходимости активизации динамики контактов на высшем уровне. Отдельно также обсуждались вопросы сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В.ХАНДОГИЙ выразил надежду на активное участие Ирландии в конкретных программах сотрудничества с Украиной в рамках инициативы «Восточное партнерство», а также на продолжение действия проекта по реформированию государственной службы Украины в соответствии со стандартами ЕС.