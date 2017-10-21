Россия сдалась и разрешила ввоз турецких помидоров

Россия снимает ограничения на поставки помидоров из Турции с 1 ноября, сообщает РБК со ссылкой на российского министра энергетики Александра Новака, который также возглавляет российскую часть межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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"Такое решение подготовлено, возможности поставок с 1 ноября в Российскую Федерацию 50 тысяч тонн томатов, которые на данном этапе уже согласованы нашими ведомствами", - сказал он.

Новак также добавил, что за либерализацию режима торговли Москва ожидает ответных шагов от Анкары. Речь идет о том, чтобы пустить российских производителей говядины, курятины, мяса утки и мяса индейки на турецкий рынок.

Эмбарго на поставки турецких томатов вступило в силу 1 января 2016 года. Тогда российские власти ввели ограничения на ввоз целого ряда продуктов из Турции как ответ на то, что турецкие ВВС сбили у сирийской границы российский самолет Су-24. Под запрет попали также поставки турецких огурцов, мандаринов, абрикосов, винограда, и ряд других овощей и фруктов.

Кроме того, в течении следующего года Россия вводила ограничения на поставки различных видов сельскохозяйственной продукции из Турции, мотивируя это "фитосанитарными соображениями".