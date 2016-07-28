Российский Су-24 сбили по приказу экс-премьера Турции

При этом Давутоглу подчеркнул, что речь не шла о каком-либо конкретном самолете. Это была общая инструкция по защите турецкого воздушного пространства. Об этом пишет Hurriyet Daily News.

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"Согласно правилам Турции, премьер-министр дает Генштабу письменную директиву на открытие огня. Я отдал этот приказ 10 октября", - сказал Давутоглу в интервью частной телекомпании NTV 15 июля.

“Этот приказ распространялся не только на сирийские самолеты, а на все, которые нарушают воздушное пространство Турции”, - добавил он.

Также Давутоглу подчеркнул, что инструкция от 10 октября была принята после того, как российские самолеты неоднократно нарушили воздушное пространство Турции в ходе сирийской кампании.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский Су-24, который нарушил воздушное пространство Турции.

Сообщалось, что российский самолет Су-24 несколько раз предупреждали на английском и русском языках, прежде чем тот вторгся в турецкое воздушное пространство. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции предостерегло Москву, что именно Россия будет нести ответственность за любые опасные последствия. После этого отношения двух стран резко ухудшились:

Россия ввела в отношении Турции экономические санкции, объявила об отмене безвизового режима для турецких граждан и обвинила ее высшее руководство в закупках нефти у террористической группировки "Исламское государство".

Позже, в июне 2016 года, две страны пошли на отмену введенных в связи с этим инцидентом взаимных ограничений.

19 июля турецкие власти задержали двух пилотов, которые были причастны к сбитию российского бомбардировщика Су-24, нарушившего воздушное пространство страны, в ноябре прошлого года.