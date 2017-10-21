В Мюнхене задержали подозреваемого в нападении с ножом
В мюнхенской полиции отметили, что пока неясно, является ли задержаный преступником.
В Мюнхене полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на площади Розенхаймер, в результате которого пострадали пять человек, сообщает РБК со ссылкой на Twitter мюнхенской полиции.
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"Пока неясно, является ли он преступником", - отмечается в сообщении.
В субботу, 21 октября, в Мюнхене неизвестный с ножом напал на прохожих. В полиции первоначально говорили, что подозреваемым в нападении был 40-летний мужчина, который ездил на черном велосипеде. Позже в своем Twitter, сотрудники немецких правоохранительных органов добавили, что у него тучная фигура, короткие светлые волосы, и что он небрит.
Газета Bild сообщала, что неизвестный мужчина атаковал людей в разных частях площади. В полиции отметили, что жизням пострадавших ничего не угрожает, так как они получили легкие ранения. В Генеральном консульстве России в Мюнхене сообщили РБК, что пока нет информации о том, что в результате нападения на площади пострадали россиянине.
Wir konnten einen Tatverdächtigen festnehmen. Derzeit unklar, ob es sich um den Täter handelt. #RosenheimerPlatz— Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 21, 2017