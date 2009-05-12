Сербия не допустит Косово в Совет Европы – глава МИД

Сербия будет вести активную работу в Совете Европы (СЕ), чтобы не допустить даже приема заявки от края Косово на вступление в эту организацию.

Как сообщает РИА «Новости», об этом говорится в распространенном в Белграде заявлении министра иностранных дел Сербии Вука ЕРЕМИЧА. Во вторник В.ЕРЕМИЧ находится в Мадриде на министерской сессии Комитета министров СЕ.

"Совет Европы - организация, в которую входят исключительно суверенные и международно признанные государства, а Косово таковым не является", - подчеркнул В.ЕРЕМИЧ.

Заявление сербского министра прозвучало на фоне поступившего Приштине 9 мая приглашения Косово присоединиться к Международному валютному фонду. МВФ стал первой крупной международной организацией, заявившей о готовности принять в свои ряды самопровозглашенную республику.

Албанские власти Косово при поддержке США и ведущих стран ЕС в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Белград, как и Москва, выступили категорически против этого шага, заявив о том, что он нарушает нормы международного права, в частности, резолюцию 1244 СБ ООН от 1999 года, закрепляющую территориальную целостность Сербии. На данный момент независимый статус Косово признали 58 государств.