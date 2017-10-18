Президент Польши высказался за вступление Турции в ЕС

Несмотря на требования Германии прекратить переговоры между ЕС и Турцией относительно вступления этой страны в Евросоюз, Польша поддерживает членство Турции в ЕС.

Соответствующее заявление сделал во вторник, 17 октября, президент Польши Анджей Дуда в Варшаве во время визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

"Я надеюсь, что пути ЕС и Турции пойдут в одном направлении и что результатом этого станет членство Турции в Евросоюзе", - сказал Дуда.

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Турция является важным партнером ЕС по вопросам безопасности и сможет поддержать европейское сообщество во время преодоления последствий кризиса беженцев, подчеркнул президент Польши.

Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, раскритиковал длительные переговоры с ЕС о присоединении Турции. Он также выступил с требованием к ЕС дать четкий сигнал относительно перспектив членства Турции.

Напомним, за прекращение переговоров относительно членства Турции, которая имеет статус кандидата на членство в ЕС, выступают в Берлине и Вене.