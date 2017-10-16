Художник Павленский, эмигрировавший из России, поджег здание Банка Франции (фото)

Художник-акционист Петр Павленский поджег здание Банка Франции и сфотографировался перед ним. Акцию снимала фотограф Капуцин Анри, соответствующее фото размещено в Twitter.

Piotr Pavlenski, artistie russe qui avait été emprisonné en Russie, a mis le feu devant la banque de France. Images @sarahconstantinpic.twitter.com/EBxSwJf7Yv — Julien Pain (@JulienPain) October 16, 2017

Как она пишет, Павленский после акции был задержан полицией, но другого подтверждения этим сведениям нет. ZN.ua отмечает, что в сообщении для СМИ акционисты заявили, что выступают против банкиров, которые заняли место монархов в современном мире, и призывают к Великой французской революции.

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Ранее УНИАН сообщал, что художник-акционист Петр Павленский покинул Россию и попросил политическое убежище во Франции.