Художник Павленский, эмигрировавший из России, поджег здание Банка Франции (фото)

12:56, 16 октября 2017
Мир
1906

Акционисты заявили, что выступают против банкиров, которые заняли место монархов в современном мире, и призывают к Великой французской революции.

Павленский в начале 2017 года уехал из России / twitter.com/capucinema

Художник-акционист Петр Павленский поджег здание Банка Франции и сфотографировался перед ним. Акцию снимала фотограф Капуцин Анри, соответствующее фото размещено в Twitter.

Как она пишет, Павленский после акции был задержан полицией, но другого подтверждения этим сведениям нет. ZN.ua отмечает, что в сообщении для СМИ акционисты заявили, что выступают против банкиров, которые заняли место монархов в современном мире, и призывают к Великой французской революции.

Читайте такжеВ Москве задержали российского художника за поджог двери ФСБ на Лубянке (видео)

Ранее УНИАН сообщал, что художник-акционист Петр Павленский покинул Россию и попросил политическое убежище во Франции. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Павленский поджог банк Франции#Павленский эмигрировал из России#художник Павленский Франция