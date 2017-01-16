Акционист Павленский эмигрировал из России из-за "доноса"

Как сообщает Громадське, убежище во Франции, по словам Павленского, также попросили его "соратница" Оксана Шалыгина и их дети.

Как сообщил Павленский, в отношении него и Шалыгиной проводится доследственная проверка по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Он обвинил российскую власть в попытке "политической ликвидации с помощью операции силовых структур".

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По словам Павленского, женщина, которая притворялась близкой подругой семьи, выдвинула обвинения в сексуальном насилии Павленскому и его гражданской жене по статье, не требующей доказательств для задержания. Обвинение предусматривает до 10 лет заключения, а значит, передачу двоих детей - 9 и 6 лет - в детский дом.

Именно угроза детям, по словам Павленского и Шалыгиной, и стала причиной эмиграции. Как рассказывает художник, их предупреждали о возможном деле. Серьезность ситуации пара осознала, когда их задержали люди в масках, назвавшиеся представителями уголовного розыска. Продержав Оксану и Петра 8 часов в Следственном комитете, их все-таки отпустили, но предупредили, чтобы Павленский и Шалыгина не покидали страну. Тем не менее 15 декабря семья уехала из России.

"С сентября этого года к нам стала подбираться некая девушка. Она была актрисой одного из оппозиционных театров, поэтому подозрений не вызвала. Она искала общения, поддержки и отношений. Мы были открыты к людям и дали ей возможность сблизиться с нами. Это оказалось фатальным – нашу позицию о свободных отношениях обернули в преступное насилие против личности. Нас попытались сделать жертвами грязной интриги. Актриса оказалась доносчицей, и вечер проведенный у нас в гостях, превратился в заявление о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц, то есть мной и моей самой близкой подругой Оксаной. Чтобы не кормить чьи-то фантазии, необходимо сказать, что никакого насилия не было", - рассказал Павленский.

"Мы не знаем, насколько долго актриса сотрудничает с полицией. Но теперь мы точно знаем, что в России возродился донос. Безусловно, с 30-х годов произошла значительная эволюция доноса. Сейчас нельзя осудить за контрреволюционную деятельность или антисоветскую агитацию. Ведь "Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления", и "в Российской Федерации признается идеологическое многообразие". Но это только официально", - утверждает художник-акционист.