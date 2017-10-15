Партия Меркель уступает социал-демократам на выборах в Нижней Саксонии - СМИ

На выборах в ландтаг федеральной земли Нижняя Саксония лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

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Об этом свидетельствуют первые прогнозы на основании данных экзитполов, опубликованные вечером в воскресенье, 15 октября, сообщает DW.

Социал-демократов поддержали 37,5 процента избирателей. За их главных конкурентов - Христианско-демократический союз (ХДС) - высказались 35 процентов проголосовавших.

На третьем месте - партия "Союз-90"/"зеленые" с 8,5 процента голосов. Далее следуют: либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) - 7 процентов и правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 5,5 процента. Левая партия, согласно экзитполам, может не преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в ландтаг. Прогнозы предсказывают "левым" 4,8 процента голосов.

Выборы в ландтаг Нижней Саксонии не планировалось проводить всего через три недели после общефедеральных: они были назначены на начало 2018 года. Федеральная земля голосует досрочно из-за того, что одна из депутатов правящей здесь коалиции социал-демократов и "зеленых" перешла на сторону христианских демократов, в результате чего земельное правительство лишилось большинства в местном ландтаге.

Голосование в Нижней Саксонии может стать важным сигналом для канцлера ФРГ Ангелы Меркель накануне формирования нового правительства. Переговоры о правительственной коалиции в Германии стартуют 18 октября.