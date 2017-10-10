Столкновение автобуса и автомобиля в Китае: в сети показали, что происходило с пассажирами в момент ДТП (видео)

В сети опубликовали видео с пассажирами автобуса во время столкновения в Китае. Запись опубликовал телеканал ABS на странице в Facebook.

Читайте такжеПолиция отпустила из-под стражи водителя, который наехал на пешеходов в центре Лондона

"Шокирующие кадры с камер наблюдения показывают момент, когда автомобиль врезался в автобус в Китае, чудом пострадал только один человек", - отмечается в сообщении телеканала.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом Нацгвардии под Киевом.