Столкновение автобуса и автомобиля в Китае: в сети показали, что происходило с пассажирами в момент ДТП (видео)
14:07, 10 октября 2017Мир
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Видео с ДТП сняли камеры наблюдения, установленные в пассажирском автобусе.
ДТП с пассажирским автобусом в Китае / скриншот
В сети опубликовали видео с пассажирами автобуса во время столкновения в Китае. Запись опубликовал телеканал ABS на странице в Facebook.
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"Шокирующие кадры с камер наблюдения показывают момент, когда автомобиль врезался в автобус в Китае, чудом пострадал только один человек", - отмечается в сообщении телеканала.
Как сообщал УНИАН, ранее в сети появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом Нацгвардии под Киевом.
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