В Москве несколько десятков молодых людей вышли на митинг с требованием отправить Путина на пенсию (фото)

На Пушкинскую площадь в Москве несколько десятков молодых людей вышли на несанкционированный митинг с требованием отправить президента России Владимира Путина на пенсию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, полиция требует от участников акции разойтись, однако количество людей на площади постепенно увеличивается.

Основная масса участников - молодые люди около 20 лет, которые отмечают, что хотели бы смены власти в стране. Некоторые пришли с надувными уточками, что символизирует протест против коррупции в высших эшелонах власти России.

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Как сообщал УНИАН, российский оппозиционер Алексей Навальный ранее объявил о проведении акций протеста по всей России с требованием отправить «брюквенного профессора» Путина на заслуженную пенсию.

5 октября в Кремле предупредили, что будут «преследовать по закону» участников несанкционированных акций протеста 7 октября - в день рождения президента РФ.

Сегодня Путину исполняется 65 лет.