Вышел дебютный трейлер фильма "Тихоокеанский рубеж 2"

Компания Universal Pictures опубликовала первый трейлер фильма «Тихоокеанский рубеж 2» (Pacific Rim: Uprising).

По сюжету после событий первого фильма прошли годы, а Егери — гигантские боевые роботы — перестали быть чем-то экстраординарным.

Однако вновь открывается разрыв между измерениями, и оттуда, как и раньше, начинают появляться гигантский монстры (Кайдзю).

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Теперь Егери, созданные для защиты населения стран Тихоокеанского кольца от нападений монстров, должны снова спасти человечество.

Гильермо дель Торо не выступил режиссером этого фильма, вместо него картину снимает Стивен ДеНайт, известный по сериалам «Баффи», «Тайны Смолвиля» и «Спартак».

В фильме снялись такие актеры, как Джон Бойега из новых «Звездных войн», Адриа Архона из сериала «Настоящий детектив» и Чарли Дэй из «В Филадельфии всегда солнечно».

Премьера картины запланирована на 22 марта 2018 года.