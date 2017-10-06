В Польше показали фото вандала, который разрисовал консульство Украины

17:50, 06 октября 2017
Мир
14 0

Обнародованное фото должно помочь польским правоохранителям задержать вандала.

Полиция Подкарпатского воеводства Польши опубликовала фото человека, который совершил акт вандализма, разрисовав красной краской почетное консульство Украины в Жешуве.

Обнародованное фото должно помочь польским правоохранителям задержать вандала.

Читайте такжеВ центре Киева вандал разгромил памятные плиты в честь Небесной сотни (фото, видео)

“Мы обнародуем фото злоумышленника. Те, кто видел узнают на фото мужчину, могут связаться с полицией полицейского управления штаба полиции в Жешуве”, - говорится в сообщении.

Местная полиция выясняет обстоятельства дела относительно открытых призывов к ненависти на национальной почве.

Ранее в Черновцах пикетировали консульство Румынии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #разрисовали консульство Украины#консульство Украины в Жешуве