В Польше показали фото вандала, который разрисовал консульство Украины
17:50, 06 октября 2017Мир
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Обнародованное фото должно помочь польским правоохранителям задержать вандала.
Полиция Подкарпатского воеводства Польши опубликовала фото человека, который совершил акт вандализма, разрисовав красной краской почетное консульство Украины в Жешуве.
Обнародованное фото должно помочь польским правоохранителям задержать вандала.
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“Мы обнародуем фото злоумышленника. Те, кто видел узнают на фото мужчину, могут связаться с полицией полицейского управления штаба полиции в Жешуве”, - говорится в сообщении.
Местная полиция выясняет обстоятельства дела относительно открытых призывов к ненависти на национальной почве.
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