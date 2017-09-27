Не спекулируйте на языковом вопросе: в Черновцах пикетировали консульство Румынии (фото, видео)

В Черновцах сегодня почти сотня активистов, волонтеров и участников АТО приняли участие в митинге возле Генерального консульства Румынии в Черновцах на улице Школьной.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции призвали представителей румынских нацменьшинств Черновицкой области не спекулировать на теме языкового вопроса, который возник после принятия Верховной Радой Украины закона «Об образовании».

Участники митинга также прошлись по центральным улицам Черновцов с лозунгами «Наше государство - наши законы».

«Мы обеспокоены действиями румын, которые вмешиваются во внутренние дела Украины. Так, 20 августа этого года в парламенте Румынии была подписана так называемая «декларация прав румын Украины». Также они обжаловали языковую статью «Закона об образовании», который был подписан президентом Украины», - отметил организатор митинга Игорь Лучак.

Он сказал, что на территории Черновицкой области действует 65 румыноязычных детсадов и 63 румынские школы, тогда как в соседней стране нет ни одного украинского учебного заведения.

Активисты подготовили обращение к генеральному консулу Румынии в Черновцах Элеоноре Молдован. Правда, к активистам никто из представителей консульства не вышел.

Читайте такжеМинобразования прокомментировало истерическое заявление Госдумы по украинскому закону об образовании

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект «Об образовании», который предусматривает широкую реформу образования. Кроме того, закон устанавливает, что обучение во всех украинских школах, в том числе в местах компактного проживания национальных меньшинств в приграничных территориях, начиная с 5-го класса должно происходить исключительно на государственном языке.

В связи с этим, румынское сообщество Черновицкой области направило письмо к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой наложить вето на этот закон, заявив, что он «неконституционный».

14 сентября министры иностранных дел Венгрии, Болгарии, Румынии и Греции направили письмо украинскому коллеге Павлу Климкину, в котором выразили обеспокоенность по поводу нового украинского закона об образовании.

С осуждением нового закона выступил парламент Румынии, который по этому поводу принял специальную декларацию, в которой выразил надежду на соблюдение европейских стандартов в сфере защиты прав нацменьшинств в Украине после принятия Верховной Радой закона «Об образовании».

Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил визит в Украину из-за этого закона.

26 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании».