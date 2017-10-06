Анджелина Джоли занялась ювелирным бизнесом: выпустила коллекцию и себя порадовала ожерельем за $5 миллионов

Актриса и режиссер Анджелина Джоли не только презентует свой фильм и ездит по всем известным кинофестивалям. Стало известно, что при ее участии запущена новая коллекция украшений.

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Вообще-то, ювелиром нового бреда выступил Роберт Прокоп, с которым Джоли и Питт сотрудничали еще в 2009 году. Тогда Питт под руководством ювелира создал для будущей супруги обручальное кольцо, пишет издание "Лиза".

Изделие так понравилось Анджелине, что через два года они с Робертом заключили контракт на совместное сотрудничество. Свою коллекцию Прокоп назвал в честь Джоли, а поклонники голливудской четы с удовольствием покупали украшения. Теперь же актриса решила возобновить ювелирную деятельность. Недавно Роберт создал колье весом в 888 карат с уникальной подвеской с вкраплением 70 сапфиров, что добавляет еще 104 карата. Украшение стоит $5 млн.

Это эксклюзивное изделие получило название «Звезда Джоли» и будет показано вместе с другими украшениями из коллекции Style of Jolie. Часть средств от продажи будет пущена на благотворительность.