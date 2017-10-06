Иран не соблюдал условия ядерной сделки - Трамп
По словам Трампа, США должны положить конец «ядерным амбициям» Тегерана.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не соблюдал условия ядерной сделки, утвержденной в 2015 году. Об этом он сказал на встрече с представителями военных ведомств США, передает Reuters.
«Мы не должны позволить Ирану заполучить ядерное оружие. Режим Ирана поддерживает терроризм и экспортирует насилие», — заявил американский президент.
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В связи с этим, по его словам, США должны положить конец «ядерным амбициям» Тегерана.
«Они не соблюдали условия соглашения», — добавил Трамп.
Президент США также пообещал, что в скором времени официально объявит о решении Вашингтона по поводу ядерной сделки. Ранее СМИ узнали, что он намеревается ее аннулировать.