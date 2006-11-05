Киргизская оппозиция начинает акции протеста в регионах, сообщает РИА «Новости».

Митингующие установили юрту и разворачивают большую армейскую палатку перед зданием администрации Аламудунского района (пригород Бишкека), устанавливают также полевую кухню. Здесь находится около сотни участников акции протеста. Они заявляют, что намерены оставаться здесь "до тех пор, пока власть не выполнит требования оппозиции". По словам участников акции, к завтрашнему дню их здесь будет гораздо больше. Сотрудники правоохранительных органов не препятствуют пикетчикам, наблюдая за происходящим со стороны.

Между тем, на центральной площади Бишкека четвертый день продолжается бессрочная акция протеста оппозиционного движения "За реформы". Оппозиция требует немедленной реформы конституции Киргизии, предусматривающей существенное ограничение президентской власти.

По данным правоохранительных органов, накануне аналогичная акция протеста началась в Таласской области (север республики).