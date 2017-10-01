Подсадил на наркотики и заразил болезнью: СМИ обнародовали письмо экс-девушки Джима Керри за два года до самоубийства

Экс-девушка голливудского актера Джима Керри Катриона Уайт в 2013 году, за два года до своей гибели, написала записку актеру, в которой обвинила его в том, что он приобщил ее к наркотикам и заразил болезнями. Об этом пишет Daily Mail, в распоряжении которой оказалось сообщение.

Девушка, по информации издания, написала сообщение на своем iPad 8 апреля 2013 года. Однако, неизвестно, отправила она его Керри. Записку обнаружили адвокаты ее семьи.

"Я любила жизнь, была уверена в себе, чувствовала себя уютно и гордилась большинством тех решений, которые я принимала. Ты познакомил меня с кокаином, проститутками, психическими проблемами и болезнями", - пишет Уайт, обвиняя Керри в том, что он заразил ее герпесом и папилломавирусом.

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"Ты творил для меня добро, но ... ты сломал меня как личность, Джим. Ты мне обещал Джекила, но вместо этого я получила Хайда (имеется в виду персонаж романа Роберта Стивенсона" Странная история доктора Джекила и мистера Хайда "- ред.)" , - говорится в ее записке.

Девушка написала, что Керри бросил ее после того, как уничтожил "все, что от нее осталось".

Как сообщал УНИАН ранее, Джима Керри очень пошатнуло самоубийство его бывшей девушки. 28-летняя визажистка Катрин Уайт покончила с собой после расставания с актером. По предварительным данным, девушка умерла от передозировки наркотиков. Тело девушки было найдено в ее доме в Лос-Анджелесе. Во время прощальной церемонии актер нес гроб с телом девушки. Мать покойной девушки утверждает, что в трагедии виноват Керри.