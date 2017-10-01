КНДР не идет на переговоры с Вашингтоном - Госдеп США

02:12, 01 октября 2017
Мир
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В Госдепе США заявили, что чиновники КНДР не изъявили никакого интереса к переговорам по денуклеаризации.

В Госдепе подчеркнули, что Пхеньян не показал никаких признаков заинтересованности в переговорах

В Госдепе США заявили, что КНДР до сих пор не проявила интереса к переговорам по денуклеаризации. Об этом в Twitter заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт.

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Она отметила, что Пхеньян не показал никаких признаков того, что он заинтересован или готов к переговорам по денуклеаризации, несмотря на заверения, что "Соединенные Штаты не заинтересованы в содействии развалу нынешнего режима, не ставят целью смену режима, ускорение воссоединения полуострова или мобилизации сил к северу от демилитаризованной зоны ".

Как сообщал УНИАН ранее, США установили прямой контакт с Северной Кореей. Информацию подтвердил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По его словам, Вашингтон прощупывает возможность переговоров с Пхеньяном.

"Следите за новостями. У нас есть каналы связи. Мы не сидим в темноте, - заявил Тиллерсон во время своего визита в Китай.

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Теги: #Госдеп США#США и КНДР#переговоры с КНДР#переговоры по денуклеаризации