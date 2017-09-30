Лидер Каталонии разочарован молчанием ЕС по референдуму

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон разочарован молчанием ЕС относительно нарушения Испанией гражданских прав в связи с референдумом. Об этом он заявил в интервью изданию Ara накануне 1 октября, отвечая на вопрос, разочарован ли он реакцией ЕС на события, пишет Европейская правда.

"Что касается дебатов Каталонии и Испании, то нет. А что касается вопроса гражданских прав, то да. Я думаю, что ЕС пренебрег своей ответственностью", - сказал он, напомнив о задержании людей и блокировка Испанией референдума.

"ЕС, который является таким смелым в осуществлении морализаторских речей относительно других мест на планете, мог бы что-то сказать. В этом смысле я очень разочарован", - добавил он.

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Напомним, в ЕС не стали комментировать призывы к посредничеству в конфликте между официальным Мадридом и Каталонией относитеьно референдума о независимости.

Как известно, в воскресенье в Каталонии должен состояться референдум о независимости от Испании. Официальный Мадрид обещает не допустить его проведения.