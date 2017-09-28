Каталония призвала ЕС вмешаться в ситуацию вокруг референдума о независимости

Евросоюз должен выполнить свой долг как носителя демократических ценностей и убедить Испанию разрешить проведение референдума о независимости Каталонии.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на заявление министра иностранных дел Каталонии Рауля Ромевы.

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"Мы призываем институты Евросоюза выступать за ценности и принципы Договора о Европейском союзе", - заявил он.

"Нарушаются гражданские права и качество демократии в Испании подрывается", - добавил Ромева.

По его словам, Еврокомиссия, не достигнув прогресса в создании диалога вокруг данной проблемы, воспринимается как одобряющая репрессивные действия Мадрида.

Как известно, референдум о независимости Каталонии должен пройти 1 октября, однако Мадрид делает все возможное, чтобы не допустить его проведения.

В частности, 20 сентября испанская полиция провела обыски в офисе правительства Каталонии, после чего премьер-министр региона Карлес Пучдемон обвинил Мадрид в фактическом введении "чрезвычайного положения" в Каталонии. Испанская полиция совершила 41 обыск в Барселоне, задержала 14 человек и конфисковала девять миллионов бюллетеней, подготовленных для проведения референдума о независимости.