Тиллерсон будет курировать санкции против России
02:43, 30 сентября 2017Мир
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Трамп подписал документ о распределении ряда функций между госсекретарем, главой минфина и начальником национальной разведки.
REUTERS
Президент США Дональд Трамп подписал документ о распределении ряда функций между госсекретарем, главой минфина и начальником национальной разведки. Об этом говорится в сообщении Белого дома.
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Отмечается, что госсекретарь Рекс Тиллерсон будет курировать вопросы санкций в отношении России и КНДР.
Экс-посол США в Москве Джон Теффт заявил, что Вашингтон отменит часть санкций против России при прогрессе на Донбассе.
Ранее сообщалось, что США усилят секторальные санкции против РФ за агрессию в Украине.
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