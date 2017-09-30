Тиллерсон будет курировать санкции против России

Президент США Дональд Трамп подписал документ о распределении ряда функций между госсекретарем, главой минфина и начальником национальной разведки. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

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Отмечается, что госсекретарь Рекс Тиллерсон будет курировать вопросы санкций в отношении России и КНДР.

Экс-посол США в Москве Джон Теффт заявил, что Вашингтон отменит часть санкций против России при прогрессе на Донбассе.

Ранее сообщалось, что США усилят секторальные санкции против РФ за агрессию в Украине.