Величиной с теннисный мяч: в Канаде продали самый крупный бриллиант века

В Канаде продали крупнейший за последние сто лет бриллиант. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что драгоценный камень размером с теннисный мяч приобрела за 53 миллиона долларов британская ювелирная компания. Драгоценный камень весит более тысячи ста каратов – это где-то 220 грамм. Добыли его два года назад в Ботсване.

Читайте такжеОригинальное признание в любви: мужчина устроил собственную "премьеру" в кинотеатре (видео)

В прошлом году камень пытались продать на аукционе Сотбис, тогда за него давали 61 миллион долларов, но продавцу этого показалось мало.

Как сообщал УНИАН ранее, крупнейший в мире алмаз хотели продать, правда, сначала его планировали распилить на маленькие частицы. Эта невероятная драгоценность под названием "Леседи ла Рона", что переводится с ботсванской как "Наш свет", весит 1016 каратов. Ее выставили на продажу в июне 2016 года на аукционе sotheby's, но покупатели предложили за необработанный камень лишь $61 млн. А вот компания-владелец планировала за него получить на $9 млн больше. Поэтому и решили продать частями, чтобы заработать больше.