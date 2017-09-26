После завершения учений "Запад-2017" Россия продолжает перебрасывать войска в Беларусь (видео)

Вместо выводить войска из Беларуси Россия перебрасывает туда новые отряды спецназовцев.

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Несмотря на официальные обещания Минска и Москвы, что после совместных военных учений "Запад-2017" российские войска и техника вернутся домой - неожиданно на сайте Минобороны России появляется сообщение, что дополнительные силы Воздушно-десантных войск прибыли на новые учения с белорусскими спецназовцами. Они должны начаться 8 октября.

В оборонном ведомстве Беларуси этой информации сначала удивились, но потом пообещали вскоре рассказать подробности на своем сайте.

Ранее украинские наблюдатели назвали процесс мониторинга прошедших на территории Беларуси совместных стратегических российско-белорусских учений "Запад-2017" "условно открытым".