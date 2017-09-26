Возле Иерусалима палестинский боевик устроил стрельбу и убил трех человек

Вооруженный палестинец устроил стрельбу вблизи Иерусалима и убил трех израильтян, еще одного человека ранил. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Радио Израиля.

Отмечается, что это произошло в еврейском поселении на оккупированном Западном берегу.

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Радиостанция провела интервью с жителем Хар Адар, который заявил, что боевик вошел в поселение с группой палестинских рабочих и открыл огонь по военизированных израильских полицейских.

Во время перестрелки также застрелили и боевика.

Как сообщал УНИАН ранее, палестинский лидер Махмуд Аббас объявил о замораживании контактов с Израилем на всех уровнях. Он выступил с обращеним к народу, которое транслировалось по телевидению, после совещания руководства Палестины в Рамалле.

Поводом для заявления стали меры безопасности, принятые израильской стороной в районе Храмовой горы и мечети Аль-Акса в Иерусалиме.