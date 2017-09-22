Испания отправляет больше полиции в Каталонию, чтобы не допустить референдума

Министерство внутренних дел Испании в пятницу, 22 сентября, объявило, что отправляет дополнительные подразделения полиции в Каталонию. Как пояснили в МВД страны, целью правоохранителей является обеспечение порядка в регионе и недопущение проведения референдума о независимости Каталонии, запланированного местными властями на 1 октября 2017 года, как сообщает DW.

В ведомстве не уточнили, какое количество полицейских будет дополнительно направлено в Каталонии. По данным испанских СМИ, около трех-четырех тысяч правоохранителей уже прибыли в регион или находятся на пути к нему, информирует агентство Reuters.

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В Каталонии действуют подразделения местной полиции (Mossos d'Esquadra), а также испанской государственной гвардии (Guardia Civil). Численность местной полиции в регионе составляет около 17 тысяч человек, а госгвардии - 5 тысяч человек.

Напомним, 20 сентября испанская полиция провела обыски в офисе правительства Каталонии, после чего премьер-министр региона Карлес Пучдемон обвинил Мадрид в фактическом введении "чрезвычайного положения" в Каталонии. Испанская полиция совершила 41 обыск в Барселоне, задержала 14 человек и конфисковала девять миллионов бюллетеней, подготовленных для проведения референдума о независимости.