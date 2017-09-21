Эксперт предупредил о высокой вероятности госпереворота в Молдове

Есть высокая вероятность осуществления госпереворота в Молдове в интересах президента Игоря Додона. Об этом на своей странице в Facebook предупредил руководитель аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин.

Так, МГБ ПМР выпустило предупреждение к жителям левобережья о возможных столкновениях по всей территории Молдовы в период 23-25 сентября.

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"Ситуация схожа с январским сценарием 2016 года, когда вслед за подобным сообщением последовала попытка захвата здания парламента Молдовы и попытка дестабилизации в стране", - провел параллели Баронин.

Поэтому эксперт обратил внимание заинтересованных органов и компетентных структур Республики Молдова на высокую вероятность осуществления госпереворота в Молдове в интересах Додона, а также свержения законного правительства пророссийскими силами.

Как сообщал УНИАН, конституционный суд Молдовы признал неконституционным президентский указ о проведении референдума о расширении полномочий главы государства.