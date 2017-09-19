Руководивший захватом Крыма российский генерал попал в ДТП (видео)

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России, генерал-полковник Андрей Сердюков получил тяжелые травмы в результате ДТП в Мурманской области. Об этом пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на источники.

Автокатастрофа произошла 15 сентября в 14:45 на 1420-м километре автодороги Р21 «Кола» в РФ. В микроавтобус генерала, следовавший в кортеже в сопровождении машин военной автоинспекции, врезался легковой автомобиль. Пострадавший главком был доставлен в отделение реанимации госпиталя Северного флота.

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Как следует из материалов проверки по ДТП, в кортеж, в котором следовал микроавтобус Volkswagen Caravella российского главкома, врезался выехавший с встречной полосы Chevrolet Lanos. В результате микроавтобус перевернулся.

Генерал-полковник в тяжелом состоянии, с серьезной черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника был доставлен в реанимацию госпиталя Северного флота. Пострадал так же 52-летний заместитель Главкома по воздушно-десантной подготовке РФ, генерал-майор Владимир Кочетков: с многочисленными переломами он также был госпитализирован.

Кроме того, травмы в результате аварии получили 49-летний помощник главкома и 35-летний адъютант. Водитель Chevrolet, 34-летний житель Мурманска, от полученных травм скончался в машине скорой помощи. Его 39-летняя жена с тяжелыми травмами госпитализирована. Двое их детей, мальчики 16 и 17 лет, отделались незначительными ушибами.

Экспертиза показала, что водитель служебного микроавтобуса был трезв, в ДТП он получил незначительные ушибы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Минобороны РФ подтвердили Интерфаксу информацию о ДТП. В российском ведомстве сообщили, что состояние здоровья командующего ВДВ РФ характеризируется медикам как удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

Отметим, что Андрей Сердюков является командующим ВДВ РФ с октября 2016 года. Раньше он командовал войсками Южного военного округа и руководил операцией по захвату Крыма весной 2014 года. Именно Сердюков возглавил и реализовал спецоперацию, когда российские военные обеспечили принятие парламентом Крыма решения о проведении незаконного референдума о присоединении к РФ, который был организован в течение трех недель.