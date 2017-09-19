Эффективность войск на учениях "Запад-2017" испортил дождь - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что эффективность действий войск, привлеченных к стратегическим командно-штабным учениям ВС Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2017", была существенно уменьшена и «испорчена» из-за сильного дождя. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

«18 сентября на 33-м общевойсковом полигоне Западного ВО "Луга" в Ленинградской области для высшего военно-политического руководства РФ (президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, начальник ГШ Валерий Герасимов) был продемонстрирован показательный тактический эпизод ведения маневренной обороны и переход в наступление», - отметил Турчинов.

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По его словам, для участия в эпизоде привлекались, в частности, подразделения из состава 6-й общевойсковой армии (Санкт-Петербург) и 1-й танковой армии (Одинцово, Московская обл.), подразделения ракетных войск и артиллерии, оперативно-тактической и армейской авиации Западного военного округа.

Также поддержку действий войск с воздуха осуществляли три бомбардировщика Ту-22МЗ.

«По отзывам иностранных наблюдателей эффективность действий сухопутного и особенно воздушного компонента войск, привлеченных к учениям, была существенно уменьшена и «испорчена» из-за сильного дождя в районе учений», - отметил он.

Также было сорвано проведение запланированной на 18 сентября высадки тактического десанта в районе Крючково (Тверская обл.).

Как сообщал УНИАН, совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" начались 14 сентября и продлятся до 20 сентября.

Учения проходят на полигонах Беларуси и России. В Минобороны РФ заявили, что в учениях будет задействовано 13 тыс. военнослужащих и 250 танков.

По данным представителей НАТО, в учениях задействовано от 70 до 100 тыс. военных. Как отметил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, учения похожи на подготовку к большой войне.

Секретарь СНБО Украины Турчинов сообщил, что в активной фазе учений принимают участие более 120 тыс. человек, 10 тыс. ед. военной техники, 100 самолетов и 40 кораблей и подводных лодок.

В целом на учениях аккредитовано 280 журналистов, преимущественно иностранных СМИ, приглашены 80 наблюдателей, в том числе из Украины и стран НАТО.

Белорусская оппозиция опасается, что президент РФ Путин может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси. В свою очередь, Министерство обороны Беларуси 13 сентября пообещало, что все российские военные, которые принимают в них участие, покинут белорусскую территорию до 30 сентября.