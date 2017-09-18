Музыканты записали проникновенный клип в память о солисте группы Linkin Park (видео)

Музыканты из рок-группы Linkin Park записали проникновенный клип в память о солисте группы Честере Беннингтоне.

В видеоролике показаны разные моменты из жизни артиста: на сцене, с фанатами, в звукозаписывающей студии, с семьей и членами команды LP.

Всего за два часа с момента публикации ролик набрал более 300 тыс. просмотров и почти 85 тыс. лайков.

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Фанаты оставляют под видео грустные комментарии и вспоминают потрясающие истории с Честером в главной роли.

Вокалист, клавишник и гитарист Linkin Park Майк Шинода призвал всех поклонников творчества вместе с группой играть, плакать и смеяться на концерте в память о Беннингтоне, который состоится 27 октября в Лос Анджелесе.