У Путина объяснили, почему он не приехал на Генассамблею ООН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал отказ Владимира Путина посетить Генассамблею ООН в Нью-Йорке. По его словам, в неучастии Путина нет ничего необычного. Об этом пишут РИА Новости.

Читайте такжеРоссия готова менять стратегию на Донбассе - частная разведка США

"Действительно, в этом году график президента не позволил ему принять участие в сессии Генассамблеи ООН, и он это делает не каждый год. Поэтому здесь нет ничего необычного", — добавил пресс-секретарь президента.

Двенадцатого сентября в Нью-Йорке официально открылась 72-я сессия Генеральной ассамблеи ООН, полномочия председателя главного совещательного органа всемирной организации принял глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

"В то же время нашу делегацию возглавляет министр иностранных дел Лавров, который, естественно, осуществит, как всегда, весьма интенсивные контакты на полях Генассамблеи", — пояснил Песков.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Путин намерен проинспектировать ход российско-белорусских учений "Запад-2017" в Ленинградской области.