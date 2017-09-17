В США во время автошоу автомобиль въехал в толпу зрителей (фото, видео)

Не менее 11 человек пострадали в результате наезда автомобиля на зрителей во время автошоу в американском городе Бойсе (штат Айдахо), сообщили в местной полиции. Об этом сообщает Idaho Statesman.

Водитель серого Porsche, участвовавший в автошоу Cars and Coffee, на большой скорости не справился с управлением

Читайте такжеВ российском Екатеринбурге УАЗ протаранил кинотеатр, вспыхнул пожар (видео)

"В результате наезда автомобиля на толпу во время автошоу на улице Оверленд пострадали 11 человек.

Ранее сообщалось, что в Бельгии во время авиашоу с вертолета выпал пилот.