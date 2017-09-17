В США во время автошоу автомобиль въехал в толпу зрителей (фото, видео)
03:34, 17 сентября 2017Мир
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Водитель Porsche, участвовавший в шоу, на большой скорости не справился с управлением.
В настоящий момент сотрудники полиции проводят расследование обстоятельств инцидента / twitter.com/KatyMoeller
Не менее 11 человек пострадали в результате наезда автомобиля на зрителей во время автошоу в американском городе Бойсе (штат Айдахо), сообщили в местной полиции. Об этом сообщает Idaho Statesman.
Водитель серого Porsche, участвовавший в автошоу Cars and Coffee, на большой скорости не справился с управлением
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"В результате наезда автомобиля на толпу во время автошоу на улице Оверленд пострадали 11 человек.
Ранее сообщалось, что в Бельгии во время авиашоу с вертолета выпал пилот.
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