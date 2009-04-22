Охрана Елизаветы II торговала порно и наркотиками в Букингемском дворце?

Сотрудники службы безопасности королевы Великобритании устраивали пьянки в Букингемском дворце, во время которых фотографировались на троне, а затем отсыпались прямо в королевских покоях. Как сообщает Newsruсо ссылкой на Daily Telegraph, скандальные факты вскрылись во время суда над одним из охранников Полом Пэйджем, которого обвиняют в мошенничестве.

Как рассказали присяжным, охранники организовали на территории дворца продажу наркотиков и порнографии. Кроме того, за отдельную плату они проводили на дворцовые приемы неизвестных людей, а также позволяли своим знакомым использовать территорию дворца в качестве автостоянки.

По мнению суда, своими поступками полицейские проявили непочтение к королеве, а также подвергли ее жизнь риску. Отметим, что накануне у Елизаветы II был день рождения.

Сами полицейские большинство из предъявленных им обвинений отрицают.

Сержант Адам МакГрегор заявил, что сесть на королевский трон его заставило не неуважение к монархам, а "чтобы рассказать об этом внукам". Кроме того, он утверждает, что не надевал при этом корону.

Сержант также признал, что действительно заснул во время одного дежурства. Однако, по его словам, он использовал для сна только служебные помещения.