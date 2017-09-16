Взрыв в метро Лондона: полиция задержала 18-летнего подозреваемого

Полиция английского графства Кент арестовала 18-летнего мужчину в рамках расследования теракта на станции лондонского метро "Парсонс-грин".

Об этом сообщает «Би-би-си».

В пятницу в подошедшем на станцию поезде сработало самодельное взрывное устройство. Никто не погиб, около 30 человек были госпитализированы - в основном с ожогами.

Подозреваемый был задержан в районе порта в городе Дувр утром в субботу. Пока он находится в местном полицейском участке, позже его перевезут в Лондон.

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Никаких подробностей о задержанном полиция не сообщает, призывая жителей сохранять бдительность.

Уровень террористической угрозы в Великобритании после взрыва в метро был поднят с серьезного до критического. Этот уровень является наивысшим и означает непосредственную угрозу новых нападений.

Ответственность за нападение в пятницу взяла на себя группировка "Исламское государство".