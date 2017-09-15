"Было много паники": очевидцы рассказали о взрыве в метро Лондона (фоторепортаж)

В лондонском метро произошел инцидент на станции "Парсонс-грин", которая находится на юго-западе города.

Как передает «Би-би-си», очевидцы утверждают, что в вагоне поезда произошел взрыв. Агентство Рейтер также сообщает, что речь может идти о взрыве, но официально эта информация пока не подтверждена.

По словам одной из женщин, находившихся в вагоне, она услышала взрыв, а потом увидела языки пламени. Она добавила, что между ней и местом взрыва было много людей, поэтому она не пострадала.

Однако, по словам женщины, она видела несколько пострадавших, в том числе с обожженными лицами. По ее словам, в вагоне началась паника.

К месту происшествия съезжаются машины скорой помощи. Полиция заявила, что в курсе произошедшего и занимается расследованием. Станция оцеплена.

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Корреспондент "Би-би-си" Риз Латиф по дороге на работу стала очевидцем событий на станции "Парсонс-грин". Она рассказала: "Началась паника, когда люди поспешили покинуть поезд, услышав шум, похожий на взрыв. Люди получили порезы и царапины, пытаясь убежать с места происшествия. Было много паники".

Оказавшийся там житель Лондона Алекс Литтлфилд по-своему описал увиденное: "Я повернул за угол и подходил к станции "Парсонс-грин", когда увидел, что по платформе бегают люди, и все испуганы. Я видел, как полицейские и пожарные говорили людям вернуться. Я видел много людей и вооруженных полицейских. Было много очень, очень подавленных людей".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 сентября, на лондонской станции "Парсонс-Грин" произошел взрыв.