В Германии лидер антииммигрантской партии незаконно наняла сирийскую беженку для домашней работы

Лидер немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель незаконно наняла сирийскую беженку для домашней работы в своем доме в Швейцарии. Об этом со ссылкой на Die Zeit пишет "Европейская правда".

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По информации издания, Вайдель, которая вместе с Александером Гауландом возглавляет предвыборный список правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" на общих выборах 24 сентября, сначала наняла студента исламских студий для домашней работы в ее доме в Бьеле в 2015 году, а затем эта работа перешла к сирийской женщине.

Сообщается, что мигрантке платили наличными в размере 25 швейцарских франков (примерно 22 евро) в час, что является типичной заработной платой в Швейцарии. Отмечается, что партнер Вайдель родом из Швейцарии.

Источники, близкие к Вайдель, сообщили, что сирийская искательница убежища не имела письменного трудового договора, а также не было счетов-фактур за ее работу.

Адвокат Вайдель на запрос от журналистов Die Zeit по поводу незаконного найма беженки заявил, что ему требуется время для ответа из-за "очень сложных юридических вопросы с точки зрения легитимности правил относительно вознаграждения".

Однако, по информации Süddeutsche Zeitung, адвокат Вайдель сообщил, что и дружески относилась к сирийской женщине, которая находилась в ее доме как гость, а не как работница.

Журналисты подчеркивают, основная идеология партии "Альтернатива для Германии" нацелена против миграции иностранцев.

Хотя Вайдель и считают либеральным голосом в популистской ультраправой AfD, однако она пользовалась кризисом беженцев для поддержки своей партии, жестко критикуя миграционную политику открытых дверей канцлера Германии Ангелы Меркель и призывая к большему контролю.

Издание отмечает, что недавно Алис Вайдель, которая вместе с Александером Гауландом возглавляет предвыборный список правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", оказалась в центре скандала из-за утечки электронных писем с уничижительными высказываниями о мигрантах и правительство Германии.