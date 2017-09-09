Меркель второй раз за неделю забросали помидорами
Противники Меркель прибегают к атакам помидорами, но ее так просто не остановить.
Канцлер ФРГ Ангелы Меркель вновь подверглась атаке своих идейных противников во время предвыборной компании. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel, передает 112.ua.
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На этот раз объектом атаки помидорами стал автомобиль, на котором канцлер подъехала к месту встречи с избирателями. Инцидент произошел в городе Вольгаст.
Согласно информации издания, помидоры полетели от около 150 сторонников правых политических сил - "Альтернативы для Германии" (АдГ) и Национал-демократической партии Германии. Кроме того, они встретили главу кабмина свистом и неодобрительными возгласами.
Ранее сообщалось о том, что похожий инцидент произошел 5 сентября в городе Гейдельберг. Там у Меркель, которая стояла на сцене, из толпы бросили два помидора. Один из них попал канцлеру в левое бедро, другой - в ведущую встречи. Меркель отреагировала на произошедшее с улыбкой, а ее визит в Гейдельберг продолжился в штатном режиме.