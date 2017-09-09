Меркель второй раз за неделю забросали помидорами

Канцлер ФРГ Ангелы Меркель вновь подверглась атаке своих идейных противников во время предвыборной компании. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel, передает 112.ua.

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На этот раз объектом атаки помидорами стал автомобиль, на котором канцлер подъехала к месту встречи с избирателями. Инцидент произошел в городе Вольгаст.

Согласно информации издания, помидоры полетели от около 150 сторонников правых политических сил - "Альтернативы для Германии" (АдГ) и Национал-демократической партии Германии. Кроме того, они встретили главу кабмина свистом и неодобрительными возгласами.

Ранее сообщалось о том, что похожий инцидент произошел 5 сентября в городе Гейдельберг. Там у Меркель, которая стояла на сцене, из толпы бросили два помидора. Один из них попал канцлеру в левое бедро, другой - в ведущую встречи. Меркель отреагировала на произошедшее с улыбкой, а ее визит в Гейдельберг продолжился в штатном режиме.