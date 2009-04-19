Чавес подарил Обаме "Вскрытые вены"
01:58, 19 апреля 2009Мир
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Книга популярна среди левых политиков
Президент Венесуэлы Уго Чавес подарил Бараку Обаме на проходящем в Тринидад и Тобаго Саммите Америк книгу "Вскрытые вены Латинской Америки: пять веков разграбления континента", сообщает Associated Press.
Труд уругвайского журналиста Эдуардо Галеано о том, как коммерческие интересы стран Европы, а потом и США определяли развитие Латинской Америки в течение пяти столетий.
Эта книга - одна из самых популярных среди левых латиноамериканских политиков.
Чавес подписал книгу специально для президента США словами «Обаме, с теплыми пожеланиями».
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