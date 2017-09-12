В результате авиаударов на востоке Сирии за день погибли 35 гражданских лиц - правозащитники

В результате авиаударов российской авиации и международной коалиции в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии во вторник, 12 сентября, погибли 35 гражданских лиц.

Такие данные обнародовал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Лондоне, сообщает Deutsche Welle.

На террористическую группировку "Исламское государство" в провинции Дейр-эз-Зор, граничащей с Ираком, одновременно ведут наступление с двух сторон - операции против исламистов ведутся сирийские войска при поддержке России, а также альянс курдских и арабских сил при поддержке международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки.

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По данным Центра мониторинга, начиная с воскресенья, 10 сентября, в результате авиаударов российской авиации в провинции Дейр-эз-Зор погибли 69 человек, передает агентство Reuters. Наблюдатели говорят о погибших гражданских, которые, в частности, пересекали реку Евфрат на лодках. Между тем сирийское государственное телевидение сообщает, что боевики ИГ пытаются бежать из города Дейр-эз-Зор, переправляясь через Евфрат.

Как известно, 5 сентября сирийская армия и ее союзники прорвались к правительственным подразделениям в городе Дейр-эз-Зоре, которые находились в окружении боевиков ИГ с 2014 года.