"Вам пишет киборг из России": во время презентации Apple услышали любопытную деталь
22:06, 12 сентября 2017Мир
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РосСМИ сообщили, что в ролике снялся ведущий российского канала.
"Русский киборг" появился в мотивационном ролике компании / скриншот
В США во время презентации Apple Watch, зрителям показали вдохновляющие ролики с историями людей со всего мира.
В частности, на видеоряде можно заметить «киборга из России» с протезом ноги.
Пользователи сети сразу же отреагировали на такую позорную ошибку всемирно известной корпорации.
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Позже стало известно, что в ролике снялся ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Игнатов, пишет TJ.
Игнатов несколько раз появился в ролике и зачитал свою часть письмо к Тиму Куку на русском языке.
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