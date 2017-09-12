"Вам пишет киборг из России": во время презентации Apple услышали любопытную деталь

В США во время презентации Apple Watch, зрителям показали вдохновляющие ролики с историями людей со всего мира.

В частности, на видеоряде можно заметить «киборга из России» с протезом ноги.

Пользователи сети сразу же отреагировали на такую позорную ошибку всемирно известной корпорации.

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Позже стало известно, что в ролике снялся ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Игнатов, пишет TJ.

Игнатов несколько раз появился в ролике и зачитал свою часть письмо к Тиму Куку на русском языке.