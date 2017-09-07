В Финляндии открыли Европейский центр по противодействию гибридным угрозам

В финской столице Хельсинки открыли Европейский центр по противодействию гибридным угрозам, созданный 12 странами Евросоюза и НАТО, сообщает телерадиокомпания Yle.

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Под гибридными угрозами видят, среди прочего, распространение ложной информации, атаки против информационных систем, а также другие виды атак с помощью современных технологий. Это - враждебные действия, направленные на дестабилизацию государства без формального объявления войны.

Сейчас в деятельности центра принимает участие 12 стран: Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Франция, Германия, Великобритания, Испания, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Возможно, что в будущем к центру присоединятся и другие страны.

Как ранее заявили представители центра, его целью не является прямое отражение атак, а исследовательская работа. Центр также будет организовывать совместные учения и улучшать способы обмена информацией.

На данный момент в Хельсинки работает семь исследователей и других сотрудников. Другие страны должны в ближайшем будущем отправить в финскую столицу своих сотрудников. Центр гибридных угроз также тесно сотрудничает с Евросоюзом и НАТО.

Гибридную опасность представляют не только государства, но и, например, террористические и преступные организации. Однако на семинаре, организованном в честь открытия центра, заместитель генерального секретаря НАТО Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен вспомнил лишь одно государство.

"Россия – одна из главных стран, за которой мы наблюдаем. В качестве примеров можно привести аннексию Крыма, события в Восточной Украине и кибератаки против Демократической партии США. Россия является одним из главных деятелей, но не единственным", - заявил он.