В пригороде Парижа обнаружили взрывчатку "мать Сатаны"

В среду во время обыска в пустующей квартире в коммуне Вильжюиф к югу от Парижа полиция обнаружила взрывчатку и компоненты для ее изготовления. Были задержаны два человека. Об этом со ссылкой на источники в полиции пишет Reuters.

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Близкий к расследованию источник также сообщил, что обнаруженные компоненты могут использоваться для создания взрывчатки "мать Сатаны" (пероксида ацетона).

"Мать Сатаны" - это простая в использовании, но очень неустойчивая взрывчатка. Она использовалась террористами в нескольких нападениях в Западной Европе в последние годы, в том числе в Манчестере в мае, в Брюсселе в 2016 году и в Париже – в 2015 году.