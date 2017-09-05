КНДР тайно перемещает баллистическую ракету к западному побережью - СМИ

КНДР перемещает межконтинентальную баллистическую ракету к своему западному побережью. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Перемещение ракеты началось утром 4 сентября, спустя сутки после ядерного испытания. Как отметил источник, доставка ракеты ведется ночью, чтобы избежать наблюдения.

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Агентство указывает, что на западном побережье КНДР располагаются объекты для запуска ракет.

В то же время в южнокорейском военном ведомстве заявили, что не могут подтвердить эти данные.

Как сообщал УНИАН, ранее Южная Корея провела учения c баллистическими ракетами в ответ на испытание КНДР.