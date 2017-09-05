КНДР тайно перемещает баллистическую ракету к западному побережью - СМИ
09:36, 05 сентября 2017Мир
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Перемещение ракеты началось утром 4 сентября, спустя сутки после ядерного испытания.
КНДР официально объявила об успешном проведении испытания водородной бомбы / REUTERS
КНДР перемещает межконтинентальную баллистическую ракету к своему западному побережью. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейские СМИ.
Перемещение ракеты началось утром 4 сентября, спустя сутки после ядерного испытания. Как отметил источник, доставка ракеты ведется ночью, чтобы избежать наблюдения.
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Агентство указывает, что на западном побережье КНДР располагаются объекты для запуска ракет.
В то же время в южнокорейском военном ведомстве заявили, что не могут подтвердить эти данные.
Как сообщал УНИАН, ранее Южная Корея провела учения c баллистическими ракетами в ответ на испытание КНДР.
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