Войска США в Европе недостаточно подготовлены для противостояния угрозе со стороны РФ - СМИ

Силы быстрого реагирования армии США в Европе недоукомплектованные и недостаточно подготовлены и не организованы, чтобы противостоять военной агрессии РФ, пишет Politico со ссылкой на протокол оценки возможностей 173-й воздушно-десантной бригады армии США, расположенной в Италии.

Отмечается, что в отчете, который попал в распоряжение издания, говорится о том, что бригаде якобы не хватает важнейших возможностей, необходимых для эффективной и решающей скорости выполнения своей миссии. Отчет был составлен после участия бригады в военных учениях с украинскими военными, которые имели опыт боевых действий против пророссийских боевиков на востоке Украины.

Читайте такжеРоссия под предлогом защиты русскоязычного населения может начать агрессию во время учений "Запад-2017" - Генштаб

В частности, издание пишет, что бригаде США не хватает средств противовоздушной и электронной обороны, а также есть большая зависимость от навигации и GPS. В то время, как российские боевики на Донбассе используют дешевые беспилотники для определения целей.

Чтобы заполнить другие пробелы, в отчете высказывается надежда на несколько новых армейских программ, которые могли бы помочь бригаде, если они будут выставлены в ближайшее время.

Ведь, как пишет издание, в случае нападения российских военных, они будут иметь преимущество над американским подразделением численностью 3300 человек, и смогут перекрыть спутниковые системы GPS, от которых будут зависеть десантники США.

Как сообщал УНИАН ранее, миссия США и Украины проведет наблюдательный полет над территорией Беларуси и России.

"С 4 по 8 сентября в рамках Договора по открытому небу планируется проведение наблюдательного полета миссии США и Украины над территорией группы государств-участников Республики Беларусь и Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Указано, что целью проведения наблюдательного полета является контроль военной деятельности на территориях наблюдаемых государств.