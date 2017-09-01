Эрдоган заявил, что колкость Макрона его не задела

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не видит ничего негативного в признании французского президента Эммануэля Макрона, который пожаловался на необходимость часто общаться с Эрдоганом. Об этом сообщает Hurriyet Daily News, передает Европейская правда.

"Если честно, я не намерен анализировать то, что он [Макрон] хотел сказать. Об этом надо спросить у самого Макрона. Могу сказать только одно: они сами инициируют разговоры, и я не хочу от них отказываться, потому что хочу получить друзей и ослабить тех, кто относится к нам плохо", - сказал Эрдоган.

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Турецкий президент утверждает, что не считает негативными ремарки своего французского коллеги. Напротив, он считает, что эти заявления свидетельствуют о важности разговоров с ним.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что жизнь мирового лидера не такая "крутая", как может показаться, приведя в пример переговоры со своим турецким коллегой Эрдоганом.

"Я один из тех, кому приходится говорить с Эрдоганом каждые 10 дней", - заявил Макрона в интервью французскому еженедельнику Le Point, но не объяснил, что именно имел в виду.

Как известно, западные лидеры часто критикуют Эрдогана, особенно за нарушение прав человека.

Последний известный разговор между Макроном и Эрдоганом состоялся 27 августа, когда они обсуждали судьбу заключенного в Турции французского журналиста.

Предыдущий президент Франции также признавался в том, что не всегда получает от работы удовольствие. На саммите G20 в ноябре 2011 года журналисты подслушали, как Николя Саркози назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху лжецом и признался, что не выдерживает его. "Тебе он надоел, а мне вообще приходится каждый день иметь с ним дело", - ответил, по данным СМИ, экс-президент США Барак Обама.