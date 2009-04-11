Сторонники свергнутого премьер-министра сорвали саммит АСЕАН

В Таиланде демонстранты помешали проведению встречи глав МИД трех стран-участников саммита АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Паттайе, сообщает британская телерадиовещательная корпорация ВВС.

В частности, участники митинга оппозиции блокировали здание, где должны были состояться переговоры глав МИД Японии, Китая и Южной Кореи. По имеющимся данным, министры собирались обсудить запуск северокорейской ракеты. Министр иностранных дел Японии вообще не смог пройти в помещение, встречу пришлось отменить.

Это стало первым случаем, когда сторонники смещенного с поста премьер-министра Таксина ЧИНАВАТА сумели воспрепятствовать работе саммита.

Около двух тысяч активистов в красных рубашках прибыли в курортный город Паттайя в пятницу и выражали свое недовольство у входа в городской конференц-центр. Примерно 200 из них два дня назад прорвали полицейский кордон и вступили в схватку с полицией, но были оттеснены.

Полиция приступила к эвакуации участников саммита. Лидеры стран-участниц АСЕАН покидают здание на вертолетах, которые садятся на крышу. Уже эвакуированы главы правительств Таиланда, Вьетнама и Мьянмы, а также президент Филиппин. Их доставили на военный аэродром Утапао, где находятся готовые к вылету самолеты участников саммита.

В связи с беспорядками в Паттайе саммит АСЕАН решено отменить.

Тем временем демонстранты продолжают блокировать выезды из отелей, где остановились лидеры Китая, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии. Оппозиция выдвинула единственное условия прекращение акции - отставка нынешнего премьер-министра.

Бывший премьер-министра Таиланда Таксин Чинават был свергнут со своего поста в результате военного переворота в 2006 г. Большинство его сторонников - выходцы из бедных сельскохозяйственных районов, которые больше всего выиграли от проводившейся им политики.